ميليسا مكارثي وأوكتافيا سبنسر.. بطلتان خارقتان بوزن زائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت الممثلة الأمريكية أوكتافيا سبنسر، الحاصلة على الأوسكار، والنجمة ميليسا مكارثي، لعالم الأبطال الخارقين، مع بدء تصوير الفيلم الجديد "Thunder Force".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لقطات من موقع تصوير الفيلم، ظهرت بها النجمتان ترتديان زيا للأبطال الخارقين، وذلك بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فيلم "Thunder Force"، سيكون من إنتاج شركة البث الرقمي الشهيرة "نتفليكس".

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وتدور أحداث الفيلم في إطار تقليدي على مستوى أفلام الأبطال الخارقين، عن سيدتين عاديتين تكتشفان أنهما اكتسبتا قوى خارقة بشكل مفاجئ، فيشرعان في تسخيرها لمصلحة الخير.

وذكرت "ديلي ميل"، أن الفيلم الذي يخرجه بن فالكون، زوج ميليسا مكارثي، ليس الأول الذي يُقدم للشاشة الفضية أبطالا خارقين بوزن زائد، إذ سبق وقدمت شركة "مارفل" شخصية "ثور" في فيلم "Avengers : Endgame" بوزن زائد على غير العادة، لكسر الصورة النمطية التي تظهر البطل الخارق دائماً في هيئة مثالية.







