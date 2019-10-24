الراهبة المغنية تعود.. ووبي جولدبرج تشارك في Sister Act من جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد النجمة الحاصلة على الأوسكار ووبي جولدبرج للعودة لتجسيد شخصية الراهبة المغنية "ديلوريس فان كارتير"، التي جسدتها في فيلمها الغنائي الكلاسيكي الشهير Sister Act عام 1992.

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، التي أفادت بأن "ووبي" ستعود لتجسيد الراهبة المغنية في عمل مسرحي من إنتاج شركة الإنتاج الإنجليزية "ويست إند برودكشنز".

وسيكون العمل المسرحي، عبارة عن عرض مسرحي غنائي تقدم به "ووبي" مجموعة من الأغاني الدينية والترانيم، بالإضافة لعدد من الأغاني المبهجة، على أن يكن سياق العرض مستوحى من أحداث الفيلم الأصلية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن النجمة القديرة "جينفر سندرز" ستشارك "ووبي" في بطولة العمل، حيث ستجسد شخصية كبيرة الراهبات.

وتم تحديد موعد بداية العرض على مسرح Eventim Apollo بالعاصمة الإنجليزية لندن، في الفترة بين 29 يوليو و 30 أغسطس عام 2020 القادم.