Oct 24, 2019
بعد اسابيع قليلة من طرحه اغنية “يخليك للي” التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور وحصدت نسبة مشاهدة عالية على قناته عبر يوتيوب، ها هو النجم المغربي سعد لمجرد يطرح اغنية جديدة بعنوان “سلام”.
الاغنية جمعت بين العربية والانكليزية، حيث تم مزج الفولكلور المغربي مع الانكليزية، وهي من كلمات والحان وتوزيع تيزاف محسن، قدمها لمجرد بأسلوبه المميز والخاص. وقد صورها على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج عبدالرفيع عبديوي، حيث صوره لمجرد خلال تواجده مؤخرًا في المغرب.
وفي غضون ايام قليلة، نجحت الاغنية بحصد اكثر من ١٠ ملايين مشاهدة عبر يوتيوب. وقد عبّر المتابعون وخصوصًا جمهور لمجرد عن اعجابهم الكبير بالاغنية، حيث راحوا يشاركونها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان لافتاً العبارة التي زُيلت بآخر الكليب حيث لفت لمجرد ان العمل مستوحى من التراث الامازيغي المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بأسلوبه الفريد.. سعد لمجرد يمزج بين المغربية والانكليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.