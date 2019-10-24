بأسلوبه الفريد.. سعد لمجرد يمزج بين المغربية والانكليزية

بعد اسابيع قليلة من طرحه اغنية “يخليك للي” التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور وحصدت نسبة مشاهدة عالية على قناته عبر يوتيوب، ها هو النجم المغربي سعد لمجرد يطرح اغنية جديدة بعنوان “سلام”.

الاغنية جمعت بين العربية والانكليزية، حيث تم مزج الفولكلور المغربي مع الانكليزية، وهي من كلمات والحان وتوزيع تيزاف محسن، قدمها لمجرد بأسلوبه المميز والخاص. وقد صورها على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج عبدالرفيع عبديوي، حيث صوره لمجرد خلال تواجده مؤخرًا في المغرب.

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وفي غضون ايام قليلة، نجحت الاغنية بحصد اكثر من ١٠ ملايين مشاهدة عبر يوتيوب. وقد عبّر المتابعون وخصوصًا جمهور لمجرد عن اعجابهم الكبير بالاغنية، حيث راحوا يشاركونها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لافتاً العبارة التي زُيلت بآخر الكليب حيث لفت لمجرد ان العمل مستوحى من التراث الامازيغي المغربي.