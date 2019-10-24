تركي آل الشيخ للجمهور السعودي: تماسكوا جيدًا لخوض تجربة فريدة تفيض رعبًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن افتتاح مهرجان الرعب لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض المقام خلال الفترة من اليوم 24 حتى 31 أكتوبر، بالتزامن مع احتفالات الهالوين حول العالم.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، فيديو للمهرجان «the horror festival» وعلق قائلا: "لن تجد مكانًا لتختبئ فيه.. تماسك جيدًا لخوض تجربة فريدة تفيض رعبًا، لخوض التجربة تسري القشعريرة في عروقك".

ووجه رسالة إلى جماهير موسم الرياض الترفيهي من العائلات والأفراد يدعوهم فيها لحضور فعاليات المهرجان.

كما تشتمل فعاليات موسم الرياض "الرياض بوليفارد" "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضًا موسيقية وعروضًا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.