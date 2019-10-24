نيللي كريم بديلة غادة عادل في "كازابلانكا 2".. ومفاجأة للجهور!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقت الفنانة المصرية نيللي كريم، عرضًا للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "كازابلانكا" كبديلة للفنانة المصرية غادة عادل التي شاركت في الجزء الأول من الفيلم الذي قام ببطولته الفنان المصري أمير كرارة.
وعلمت "فوشيا" من مصدر خاص داخل الشركة المنتجة للفيلم أن نيللي كريم أبدت موافقتها خاصًة أن الفنان أمير كرارة أجرى اتصالًا هاتفيًا بها طالبها فيها بتحمسه لمشاركته الجزء الثاني من الفيلم.
وأكد المصدر أن قرار تواجد نيللي كريم كبديلة للفنانة غادة عادل لم يكن بسبب مشكلة مع الشركة المنتجة ولكن هذه رؤية الشركة في تغيير أبطال الفيلم جميعهم مع الإبقاء فقط على بطل الفيلم أمير كرارة والفنان عمرو عبدالجليل، على أن يتم التعاقد مع فنانين جدد.
وعن طبيعة الشخصية التي ستقدمها نيللي كريم، وهل ستكون استكمالًا للأكشن الذي قدمته غادة عادل في الجزء الأول أم سيتم التحول قال المصدر إن السيناريو الجديد والمكتوب لشخصية غادة عادل ليس له علاقة بالأكشن حيث تظهر في البداية فقط بعدة مشاهد أكشن لكنها ستتحول إلى فتاة رومانسية لأنها ستقع في حب أمير كرارة.
ورفض المصدر الإفصاح عن انتهاء قصة حبهما بالزواج من عدمه بالقول أن هذه ستكون مفاجأة للجمهور خاصًة أن سيحدث تحول كامل في الشخصية وستترك مهنة "النشالة" ومن الصعب حرقها.
وكانت غادة عادل قد أدت شخصية "نشالة" في الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا" وهي فتاة مصرية تعيش في المغرب ووالدتها هي الفنانة لبلبة، وكان لها عدة مشاهد جمعتها بالفنان أمير كرارة.
يُذكر أن الفيلم قام ببطولة الجزء الأول منه أمير كرارة وإياد نصّار وعمرو عبدالجليل، ولبلبة وغادة عادل وأحمد داش ومحمود البزاوي والنجم التركي هاليت أرغنش، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
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