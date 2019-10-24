رنا شميس مع تيم حسن.. وهذا ما قالته عن "لازم نحكي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الفنانة السّورية رنا شميّس من أبرز النجمات السّوريات في الدراما المشتركة بعد مشاركتها في مسلسل "دقيقة صمت" إلى جانب عابد فهد.

وستشارك شميّس هذا الموسم في مسلسل "العميد" إلى جانب الممثل السّوري تيم حسن، ولديها خط درامي خاص بها في أحداث المسلسل بحسب تصريحاتها الصحفية.

وعن تجربة تقديم البرامج التي خاضتها شميّس مؤخراً من خلال برنامج "لازم نحكي" مع الإعلامي اللبناني تمام بليق، قالت في تصريح صحفي: "لم أسع وراء تجربة التقديم، وحبي لخوض تجارب جديدة دفعني للقبول".

وأوضحت رنا شميّس أنها تستغرب من محاكمة البعض لها وكأنها إعلامية لديها خبرة في المجال،

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وأضافت:"أستغرب كيف أن البعض يحاكمني وكأنني إعلامية وتملك خبرة في المجال ووقعت في مطبّ لا يمكن الخروج منه". وتابعت: "من حق أي إعلامي أن يزعل أو أن يتمنى أي فرصة يمكن أن تكون له ولكن أخذها أحد غيره".

وتحضر النجمة السّورية لعمل جديد سيبدأ تصويره في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن يعرض في رمضان 2020، وتتابع أيضاً تصوير مسلسل "ببساطة" بموسمه الثاني.