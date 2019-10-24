أول ظهور لعبد المجيد عبدالله يُحدث تفاعلاً واسعًا.. شاهدي شبابه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثق مقطع فيديو نادر الظهور الأول للفنان عبد المجيد عبدالله يعود لعام 1983، ليتفاعل معه محبوه بشكل واسع.

وأظهر الفيديو الذي تم نشره اليوم الخميس 24 أكتوبر الفنان محمد عبده وهو يقدم الفنان عبد المجيد عبدالله للجمهور على المسرح، وبدا واضحًا لفنان العرب أن الأخير سيكون له مستقبل زاهر وهو ما كان لعبد المجيد.

ويعتبر ظهور الفنان عبد المجيد عبدالله في الفيديو هو الأول له في مشواره الفني نحو الاحتراف.

وحظي الفيديو بردود فعل واسعة من الجمهور عبر "تويتر"، مشيدين بكلمات محمد عبده له من جهة، ومؤكدين بأن الفنان حقق ما أراد وأضاف للفن السعودي والخليجي والعربي الكثير خلال مسيرته الفنية التي حملت في طياتها أغان مميزة يستمع لها محبوه بشكل دائم وستبقى عالقة في أذهانهم.

وتنقسم حياة عبد المجيد عبدالله الفنية إلى 4 مراحل مهمة وهي:

مرحلة البداية

كانت مع الملحن / سامي إحسان، حيث حقق الانتشار والذي لحن له أغنيات (سيد أهلى والصبر مفتاح الفرج وميلاد حبي وعمري ما أقولك ليه ولا تكثر اللوم) والتي عرف الجمهور من خلالها صوت عبد المجيد عبد الله من خلال تلك الأغاني.

المرحلة الثانية

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كانت مع الملحن البحريني خالد الشيخ الذي لحن له عدة أغنيات حققت له الشهرة والنجاح على مستوى كبير في الخليج العربي، مثل أغاني: طائر الأشجان، ارجع بالسلامة، زمان الصبا، رد السلام، ساكن القلب وأن الأوان.

المرحلة الثالثة

وهي المرحلة من نهاية التسعينات وبداية الألفية وكانت أغلب أغانيه للملحن صالح الشهري الذي قدم له أغاني ناجحة على مستوى العالم العربي مثل (رهيب، كيف أسيبك، خفيف الدم و دندنة وحيل الله) وأيضًا الملحن ممدوح سيف الذي لحن له أغنية (يا طيب القلب). وتعاون أيضًا مع الشاعر ساهر والملحن مشعل العروج (أنت العزيز - أعز إنسان)

المرحلة الرابعة: مليون خاطر

المرحلة التي اعتمد فيها عبد المجيد عبد الله على التنويع والتجديد وإمكانيات كبيرة في التوزيع لإرضاء مليون خاطر(كناية عن أغلب الأذواق) وكانت البداية منذ ألبوم ليالينا وأغنية (قلة) وهي أول تعاون رسمي مع الشاعر تركي وتوأمه الملحن طارق محمد، وامتد ذلك عبر ألبوم الحب الجديد إلى الآن، واكتملت الصورة بتعاونه مع الملحن سهم بداية من أغنية بريحك وناوي تخليني، وكان التعاون بينهما واضح في ألبوم مليون خاطر بتسعة أغاني، وأخيرًا وليكتمل المثلث الفني مع صوت عبد المجيد وألحان سهم، تعاون مع الشاعرة شموخ العقلا/العالية (لازاد، ياما حاولت، ودي أكون، احكي بهمسك) وتعاون أيضا مع فهد المساعد (آخر العشاق) ومع الشاعر الكويتي أحمد الصانع (أشياء تسوى، لا تمثّل لي).

يذكر أن الفنان عبدالمجيد عبدالله غادر السعودية مؤخرًا متوجهًا إلى الولايات المتحدة لاستكمال مشواره العلاجي، بعد أن شعر بعدم تحسن حالته الصحية بالشكل المتوقع، بحسب مصادر مقربة له.

وكان ابن الفنان قد ظهر في مقطع مصور طمأن الجمهور على حالة والده الصحية والتأكيد على أن أبيه يجري بعض الفحوصات الروتينية، إلا أن الجمهور ظلّ قلقًا على عبد المجيد، وذلك بسبب أنه لم يُطمئن أحدًا عن صحته.

وفضل الفريق الطبي المعالج لعبد المجيد عبدالله في الآونة الأخيرة عدم مشاركته بحفل (مجيديات) في موسم الرياض، كما أن الفنان نفسه خشي من السقوط بسبب أعراض المرض الذي يلازمه.