شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد أصالة قبل دقائق من صعودها لمسرح حفلها بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطل بعد قليل النجمة اصالة على أحد مسارح موسم الرياض فى حفل غنائى ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، ومن المقرر أن تقدم أصالة باقة من أروع أغانيها ومنها، حاجة متخصكش، فى قربك، وغيرها من الأغانى، كما من المقرر أن تقدم أصالة أغنية من كلمات سمو الأمير عبد الرّحمن بنّ مساعد، وألحان صادق الشّاعر.

وفى سياق آخر، أعلن المستشار تركى آل الشيخ عن افتتاح عدة فعاليات وكان آخرها "مهرجان الرعب" ، ودعا الجمهور السعودى للاستمتاع بجميع فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا ألبومها الجديد بعنوان "فى قربك" وتضمن 12 أغنية، ولاقى نجاحا كبيرا وقت طرحه .

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