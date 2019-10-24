شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد إمام يتصدر أفيش "لص بغداد" بالنار والجماجم تمهيداً لطرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى فيلمز عن البوستر الدعائى لفيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى يناير المقبل، وتصدر إمام الأفيش الرسمى الأول حاملًا شعلة نار وسط الجماجم وعالم الفضاء، ومن المقرر طرح البرومو الرسمى خلال أيام .

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وفى سياق متصل، قررت الشركة المنتجة برئاسة أحمد بدوي مدير عام الشركة، طرح الفيلم للجمهور فى يناير المقبل، حيث يعمل فريق العمل على قدم وساق للانتهاء من مونتاج ومكساج الفيلم، والذى يتبقى له 4 أيام وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.