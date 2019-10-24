شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: عطل فى الطائرة منعني من حضور افتتاح مهرجان فالينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة بشرى أنها لن تتمكن من حضور حفل افتتاح مهرجان موسترا دى فالينسيا لأفلام البحر المتوسط، بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة التى تستقلها فى طريقها لإسبانيا، بعد أن اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط فى أحد المطارات لحين إصلاح العطل أو تغيير الطائرة.



بشرى

وتشارك بشرى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط بعد عودة المهرجان عقب سنوات من التوقف، ويكرم هذا العام المرأة المصرية فى السينما.

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مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط بأسبانيا، يقام فى الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل، ويخصص هذا العام سلسلة أفلام تتناول أعمال أهم المخرجات المصريات المعاصرات، وهن، كاملة أبو ذكرى، ساندرا نشأت، أيتن أمين، مريم أبوعوف، هالة خليل، هالة لطفى، أمل رمسيس.

ويشارك الفيلم المصرى "بين بحرين" فى مهرجان موسترا دى فالنسيا بإسبانيا فى نسخته الـ34 بعد مشاركته فى مهرجان بروكلين السينمائى وحصل فيه على جائزتى أفضل فيلم روائى، وجائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو، وشهد عرضه الأول فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والذى حصل فيه على جائزتى نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المُقدمة من نقابة المهن السينمائية. كما عُرض ضمن فعاليات سوق مهرجان شنغهاى السينمائى الدولي، وكذلك عٌرض فى مناسبة خاصة أقامها المجلس القومى للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.