شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ عمر عبد العزيز بعد فوزه برئاسة اتحاد النقابات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى المخرج الكبير عمر عبد العزيز، رئاسة اتحاد النقابات الفنية لدورة أخرى بعد فوزه فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل بمقر الاتحاد، حيث حصل على 27 صوتًا مقابل 6 أصوات فقط لمنافسه الملحن والمؤلف الموسيقى منير الوسيمى.

وقال عمر عبد العزيز عقب فوزه فى تصريحاته لـ"الخليج 365": كانت هناك منافسة محبة وصداقة بينى وبين صديق عمرى الموسيقار منير الوسيمى وهو بالفعل فرح بفوزى، وأنا أيضًا كنت سأفرح له فى حالة فوزه، وجميعنا كان يهدف لخدمة اتحاد النقابات الفنية.

وأضاف عبد العزيز قائلاً: "أشكر زملائى الذين صوتى لى، وأمتن لهم لحرصهم على المجئ لمنطقة وسط البلد فى ظل زحام اليوم الخميس وفى ظل أجواء الجو المتقلبة، للمشاركة فى هذه الانتخابات، ونحن بالفعل فى الـ 3 نقابات أسرة واحدة.

من المعروف أن اتحاد النقابات الفنية يضم الـ 3 نقابات وهى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، ونقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب الكبير هانى شاكر.