شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تستعين بـ شادى نور فى أغنيتين بعد نجاحه مع هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الشاعر الغنائي شادي نور عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي تلقاها على أغنيته الأخيرة مع النجم هشام عباس، والتى تحمل عنوان "اهربي"، والأغنية من ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.

وقال شادي نور لـ"الخليج 365"، إنه يتعاون مع المطربة نانسي عجرم بأغنيتين في ألبومها الجديد، الأولى من ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و الثانية من ألحان محمد يحيى.

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وأوضح "شادي"، أنه ينتظر طرح أغنية أخرى جديدة للمطرب مصطفى حجاج، وهي من ألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد خلال الأيام المقبلة.

ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه بدأها بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادى وياسر نور.