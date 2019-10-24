شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز رئيساً لاتحادات النقابات الفنية لدورة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المخرج عمر عبد العزيز منذ قليل، بمنصب رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية" متفوقاً على الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق، ليجدد عبد العزيز ولاية ثانية، حيث إنه رئيس الاتحاد الحالى.

وأدلى بأصواتهم فى الانتخابات كلاً من المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اضافة إلى أعضاء النقابتين، حيث إن من لهم حق التصويت على انتخابات رئيس الاتحاد العام هم 39 شخص الذين يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد، وهم النقباء الثلاثة وأعضاء مجالس إدارة النقابات الفنية.

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وأغلف باب الترشح على المنصف يوم الجمعة الماضى م يتقدم سوى اسمين فقط هما رئيس الاتحاد الحالي المخرج عمر عبد العزيز ومنير الوسيمى، بعدما تحدد للترشح على المنصل ثلاثة أيام هي 16 و17 و18 أكتوبر الجارى، كما تم الاعلان عن قبول الطعون والتنازلات يومي 20 و21 من الشهر نفسه.