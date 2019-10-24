شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ديانا كرزون تغنى أغنيات وردة فى "ليالى الكويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة ديانا كرزون ضيفة على برنامج "ليالى الكويت" الذى يبث على التليفزيون الكويتى، وتناول اللقاء الكثير من المواضيع كان أبرزها الحديث عن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية ومشاركة كرزون وردة الغناء ضمن أحد البرامج لكونها كانت من أبرز الفنانات التى قدمت أغنيات للمطربة الراحلة وقت مشاركتها في برنامج سوبر ستار.

وقدمت كرزون خلال برنامج ليالي الكويت أغنية "في يوم وليلة" لكون البرنامج يحتفي بذكرى الراحلة وردة تحت عنوان ورديات، كما تناول اللقاء مشاركة كرزون في حفل أقيم خصيصًا في مدينة قسطنطينية مسقط رأس الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وشاركت فيه بتقديم أغنية لم يسبق لأي فنان أو فنانة عربية تقديمها بعنوان "مليت من الغربة" الأمر الذي ترك أثرًا في قلب رياض ابن الراحلة وردة ليذرف الدموع خلال بروفات كرزون التي حضرها وأدائها لهذه الأغنية بإحساس كبير.



ديانا كرزون

وقالت ديانا كرزون ردًا على سؤال بخصوص الأعمال الغنائية التي تطلقها ونصيب الأغنية الخليجية من تلك الأعمال، أن الأعمال الغنائية تحظى باهتمام كبير من قبلها لكونها تسعى دائمًا الى اطلاق أعمالها المتناغمة من حيث الكلمة واللحن والصوت لترسم طريقها الى قلوب المستمعين التواقين للأغنية الطربية، مضيفة أنها تعمل حاليًا على تجهيز ميني ألبوم يحتوي على 5 أغنيات خليجية سيتم إطلاقه في الأيام المقبلة.

وحول مشاركتها في المهرجانات التي تقام في دول الخليج قالت كرزون: "أرحب بمشاركتي بأي مهرجان في أي دولة خليجية وليس هناك ما يمنع من تلك المشاركة، واصفه أن العلاقات الأردنية الخليجية علاقات قوية وأخوية وموروث تاريخي ووحدة جغرافية وفكرية واجتماعية متميزة".



ديانا كرزون

وتخلل اللقاء اتصال والدة الفنانة ديانا كرزون والتي أضافت أن اتصالها نكهة مميزة خصوصًا وأنها كانت تقيم سابقا في دولة الكويت معبرة عن الحنين لتلك الفترة الزمنية التي عاشت خلالها في دولة الخير، وبعد مطالبة مقدمي البرنامج من والدة كرزون قامت بتقديم مقطع من أغنية "أكدب عليك" ليختتم اللقاء بهذه الاغنية بصوت ديانا.

وكانت ديانا كرزون قد افتتحت مشاركتها بالبرنامج بأغنية "وحشتوني" معبرة من خلالها عن شوقها للكويت والجمهور الكويتي والخليجي لتقدم بعد ذلك أغنية "مليت من الغربة" وأغنية "في يوم وليلة" وأغنية "حرمت احبك" وأغنية "لولا الملامة" وأغنية "أكدب عليك" وأغنية "العيون السود"، وفي نهاية الحلقة قامت أدارة تلفزيون الكويت بتكريمها بدرع خاص باسم برنامج ليالي الكويت، نظير مشاركتها في هذه الليلة.



تكريم ديانا كرزون من برنامج ليالى الكويت

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تكريم ديانا كرزون



ديانا كرزون تغنى فى الحلفة



ديانا كرزون تغنى لوردة



ديانا كرزون فى البرنامج



ديانا كرزون فى برنامج ليالى الكويت



ديانا كرزون مع فريق عمل البرنامج



ديانا كرزون مع مقدمة البرنامج



ديانا كرزون