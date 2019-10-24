شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس خناقة هانى شاكر وحمو بيكا فى "مع صحصاح"" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم تفاصيل معركة الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية ومطرب المهرجانات حمو بيكا، وسر مطالبة النقابة له بمبلغ 400 ألف جنيه كى تسمح له بالغناء، وكيف حدد هانى شاكر وجبات حفل زفاف نجله، وأشياء أخرى كثيرة من كواليس المعركة بين الاثنين.
وتتناول الحلقة سر الفساتين الجريئة التى ترتديها الفنانة نسرين طافش، وكواليس عودة النجم محمد رمضان للتعاون مع المخرج محمد سامى فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه رمضان المقبل، وتفاصيل مهرجان الإسكندرية الذى انتهت فعالياته خلال الأيام الماضية.
برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير محمد نبيل وحسن محمد، مونتاج نانيس هيكل، وإخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.
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