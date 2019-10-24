"أضخم إنتاج".. محمد إمام ينشر البوستر الرسمي لفيلم "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "لص بغداد".

وكتب إمام في تعليقه على الصور: "توكلنا على الله، أضخم إنتاج لفيلم مصري.. سنتين تحضير و تصوير.. أماكن أول مرة يتصور فيها.. مشاهد أكشن ماتعملش زيها>> جمهوري الحبيب يسعدني أقدملكم فيلم لص بغداد.. يناير 2020 بدور العرض".

يُذكر أن فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.