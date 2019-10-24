أشرف عبدالباقي من الرياض: "احتفلوا معانا بآخر موسم لمسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفى الفنان أشرف عبد الباقي، بعروض مسرح مصر، التي تشارك في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.

وكتب "عبدالباقي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "النهاردة أول عروضنا فى موسم الرياض على المسرح العربي، احتفلوا معانا بأخر موسم لـمسرح مصر، مكملين معاكم عروضنا من النهاردة لحد يوم 27 أكتوبر".

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وقدم نجوم مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، 120 عرضًا على مدار 7 سنوات، على أن يكون هذا الموسم هو الأخير.

ويشارك في الموسم الأخير لعروض مسرح مصر، أشرف عبدالباقي، علي ربيع، ويزو، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، سارة درزاوي، محمد أسامة أوس أوس".

وتقام فعاليات موسم الرياض في 12 منطقة ترفيهية على مدار 70 يوما، وتشهد 100 فعالية منها حفلات غنائية عربية وأجنبية، منها ليلة خاصة بالفنان الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، عروض مسرحية، مزادات، سباقات سيارات، تسوق، عروض سحرية، وغيرها.