"أم الشحات".. هكذا ظهرت علياء عساف في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة الشابة علياء عساف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة.

وظهرت علياء عساف في الصورة بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها ومحبيها.

علياء عساف ممثلة مصرية شابة من مواليد مدينة القاهرة، بدأت التمثيل منذ طفولتها المبكرة، إذ عملت للمرة الأولى من خلال فيلم نزوة مع أحمد زكي ويسرا بدور الطفلة حبيبة بنت أحمد زكي وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات، وشاركت خلال نفس الفترة في عدة أفلام أخرى، منها: شجيع السيما، بلية ودماغه العالية، رحلة حب.

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وحققت شهرة كبيرة بدور "أم الشحات" في فيلم "بلية ودماغه العالية" مع الفنان محمد هنيدي.

واحتجبت علياء عن العمل الفني لعدة سنوات ثم عادت مجددًا للسينما والتليفزيون، وقدمت للسينما: أوقات فراغ، حين ميسرة.

أما في التليفزيون فقد شاركت في مسلسلات كاريوكا، الداعية، مزاج الخير، بعدها ظهرت في عملين في شهر رمضان لعام 2012 (تحية كاريوكا - حكايات بنات).