إيرادات الأربعاء.. "joker" الأول و"Salma’s big wish" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأربعاء 23 أكتوبر، إيراد قُدر بـ352 ألفًا و560 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم " Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 276 ألفًا و888 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 127 ألفًا و108 جنيهات، وحصل على المركز الرابع فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 32 ألفًا و543 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Mary"، محققًا 24 ألفًا و940 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 22 ألفًا و40 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Killer man" وحقق 21 ألفًا و457 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم"Abominable" وبلغ إيراده 17 ألفًا و896 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 14 ألفًا و106 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "Salma’s big wish" وحقق 9 آلاف و363 جنيهًا.