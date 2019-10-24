محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء فيلم "لما بنتولد"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ33 ألفًا و738 جنيهًا.
"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.
جدير بالذكر أن فريق عمل الفيلم احتفل بطرحه في "السينمات"، بإقامة عرض خاص مساء أمس الأربعاء، شهد حضور صنّاعه، وعدد من أصدقائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومه الأول بـ"السينمات".. "لما بنتولد" يحقق 33 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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