الأحد.. "MBC مصر2" تبدأ عرض "بنات خارقات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تبدأ شاشة MBC مصر 2، عرض مسلسل "بنات خارقات"، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
تدور أحدث مسلسل "بنات خارقات" في أجواء خيالية حول شخصية "سوبر مان" الذي يزور مصر لمهمة خاصة، ولكن المُصادفة تجعله يغير وجهته بعد أن يقع في حب امرأة مصرية وينجب منها ثلاث فتيات يملكن قوة خارقة، ثم تتواصل أحداث المسلسل الكوميدي في أجواء من الفانتازيا الساخرة.
"بنات خارقات" يُشارك فيه مع شيري عادل، ويسرا اللوزي، وريهام حجاج، كل من بيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وأحمد صيام، وكريم عفيفي، والمسلسل كتبه محمد أمين راضي، وأخرجه حسام علي.
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