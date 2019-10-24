1 نوفمبر.. ساقية الصاوي تقدم عرض "عيادة اللغة العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل ساقية الصاوي، في السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المُقبل، عرضًا مسرحيًا يحمل عنوان "عيادة اللغة العربية".

يتكون العرض من مجموعة من المشاهد التي يجسد فيها مجموعة من الشخصيات أدوارًا تتنوع ما بين أطباء في عيادات المستشفى اللغوي التخصصي، ومجموعة من المرضى يحكون أعراضًا يستخلص كل طبيب منها طبيعة المرض النحوي أو اللغوي الذي أصابه حسب عيادته.

العرض بطولة: مهند سعيد، ياسمين المصري، خلود محمود، حنان عمر، محمد سلامة، هايدي سمير، كتبه وأخرجه الشاعر محمود موسى.

وعقب العرض يظهر الشاعر محمود موسى ليجيب عن أشهر الأسئلة اللغوية المحيرة التي أرسلت إليه، ويقدم بعض قصائده، كما يقدم مجموعة من مبدعي الغناء الذين يجسدون بعض القواعد النحوية في صورة أغاني: آية علوش، هايدي سمير.