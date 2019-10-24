فيديو: كايلي جينر شقيقة كيم كارداشيان تحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - حققت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، شقيقة كيم كارداشيان، رقمًا قياسيًّا جديدًا عبر تطبيق "TikTok" لمقاطع الفيديو.
ونجحت كايلي في اختراق حاجز المليار مشاهدة عبر تطبيق "تك توك"، بعد أسبوع من نشرها مقطع فيديو تغنّي فيه لابنتها ستورمي أغنية "rise and shine"، والذي صُنّف كأسرع فيديو يحقق هذا الرقم. بحسب موقع "ذا فيرج".
وأحدث الفيديو ضجة واسعة، بين الرواد من جولة كايلي في مكاتب Kylie Cosmetics لمنتجات المكياج، وخلال تلك الجولة نقلت كايلي متابعيها إلى غرفة نوم ابنتها ستورمي، في المكتب، حيث كانت الطفلة نائمة في سريرها.
وحاولت كايلي إيقاظها وغنّت لها أغنية rise and shine. وسرعان ما أعاد مشتركو تطبيق "تك توك" كلمات تلك الأغنية، وركبوها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وأرفقوها بهاشتاق "#RiseandShine".
يشار إلى أنّ "تك توك" هو تطبيق اجتماعي مخصص لنشر الفيديوهات وتقديمها بأسلوب إبداعي للآخرين.
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