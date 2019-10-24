ميغان ماركل تكسر تقاليد التحية الملكية وتضحك الجمهور بموقف طريف جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - ليست المرة الأولى التي تكسر فيها دوقة ساسكس تقاليد التحية الملكية ومؤكد أنها لن تكون الأخيرة،فقد فعلتها سابقاً،وفعلتها أيضاً قبل فترة قصيرة مع المغنية العالمية بيونسيه في حفل افتتاح فيلم "الملك الأسد" في لندن،حين بادرت بيونسيه بالعناق الحميم.

ومناسبة هذا الحديث ،حضور دوقة ساسكس ميغان ماركل، الافتتاح الرسمي لقمة One Young World لعام 2019 للشباب، في قاعة ألبرت الملكية غرب لندن، وهو أول ظهور علني لها منذ الفيلم الوثائقي المثير للجدل عنها وعن زوجها الأمير هاري، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ميغان ماركل تكسر تقاليد التحية الملكية بموقف طريف ومضحك وفاجأت ماركل الحاضرين والجمهور بكسرها للقواعد الملكية، لكن هذه المرة بطريقة مضحكة، حيث قامت بمعانقة إحدى السيدات المسؤولات عن القمة، بعدما حاولت الأخيرة أن تحييها بطريقة ملكية، لينفجر الحضور بالضحك على الموقف .



التحية الملكية



لا توجد قواعد إلزامية لتحية العائلة الملكية، لكن التقاليد تملي أن على الرجال الانحناء، بينما تقوم النساء بالمصافحة الرسمية، لكن المعانقة ليست عادية أبداً في العرف الملكي .

لكن ماركل بدت واثقة من نفسها وهي متجهة إلى المسرح، وفتحت ذراعيها قبل الوصول لضم منظمة القمة روبنتسون لتعانقها عناقا حاراً .

والأمر الغريب الذي أضحك الجمهور أنَّ طريقة العناق كانت غير متناسقة، حين انحنت روبنتسون لدوقة ساسكس، لتصبح في وضع غير متساوٍ مع دوقة ساسكس، في حين وضعت ماركل يدَها حول كتف روبنتسون، وقامت بضمها وهي تهز رأسها، مؤكدة على أنها تريد ضمَّها، وسط ضحكات الجمهور.

تم وصف حدث Royal Albert Hall على أنه «منتدى عالمي للقادة الشباب»، حيث جمع 2000 شخص من أكثر من 190 دولة.

وارتدت ماركل ثوباً أرجوانياً، وحافظت على ابتسامتها العريضة، وتبادلت العناق والمصافحات أثناء استقبالها للمعجبين منذ وصولها.

وتُشارك ماركل في قمة الشباب منذ 2014، وحضرت أول مرة في دبلن، وتم اختيارها كنموذج ومستشارة للشباب .

واستغلّت ماركل منصبها للدفاع عن حقوق المرأة، كما سلَّطت الضوء على الدور الذي يلعبه الرجل لخلق المساواة بينه وبين المرأة.

وجاء ظهور ماركل بعد أيام قليلة من مقابلة مثيرة للجدل مع مذيع قناة ITV توم برادبي ،حيث كشفت عن نضالها للتغلب على ضغوط حياتها الملكية الجديدة منذ زواجها من هاري في مايو/أيار 2018 .





لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"