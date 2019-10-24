توب تن: أجمل ١٠ أغاني رومانسية في ٢٠١٩

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - عادت ألبومات نجوم الغناء العرب في العام 2019، وعادت معها أغاني الرومانسية بكل اللهجات، الخليج 365 نت اختار لكم أجمل ١٠ أغاني رومانسية في العام الحالي، ولكن القائمة لا زالت مفتوحة لاستقبال ترشيحاتكم. 10- شيرين عبد الوهاب – حبك جنة 9- أنغام – حالة خاصة جدا 8- حسين الجسمي– مهم جدا Advertisements 7- داليا مبارك – وينك الليلة

- ماجد المهندس – كيف المسا 5- سعد رمضان – إنت وانا 4- أصالة – جابوا سيرته 3- عبد المجيد عبد الله – الله عليك 2- فايا يونان – يا قاتلي 1-عمرو دياب – تحيرك لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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