بالفيديو.. أميرة محمد: اعتذر للجمهور السعودي عن ملابسي.. وحلقة ملاك الحسيني استفزتني!

قدمت الفنانة البحرينية أميرة محمد اعتذارها للجمهور السعودي، وذلك بعد ظهورها بملابس غير محتشمة في المملكة العربية السعودية في زيارتها الأخيرة قبل فترة قصيرة.

وقالت الفنانة البحرينية في لقاء متلفز عبر برنامج ”ع السيف“، ”في ناس حابين أميرة في شكل معين ولبس معين ووضعوني في هذه الصورة وأنا لازم أراعيهم واليوم ومن خلال هذا البرنامج أعتذر لجمهوري ومتابعيني الذين يحبوني وتحديدًا جمهوري السعودي عن صور نشرتها في سفريتي الأخيرة لم يحبوها وسيرون أميرة في الصورة التي يبغونها بعد ذلك“.

وأوضحت أنها تلقت العديد من الانتقادات والعتاب من البعض الذين أبدوا غضبهم بعد تصريحها حول أن الفنانة البحرينية زينب العسكري تعد فنانة الخليج الأولى، مؤكدة أن هذه وجهة نظرها ولن تغيرها خاصة أنها قالتها كمواطنة ومشاهدة وليست كفنانة.

وأعربت عن استفزازها بسبب حلقة نجم مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوبر السعودي الشهير فيحان، مع الإعلامية السعودية ملاك الحسيني في برنامجها ”حراك مع ملاك“ موضحة أنها علقت في حسابها في ”تويتر“ على هذه الحلقة لأن هناك أشياء كثيرة استفزتها وأغضبتها.

وأردفت أميرة محمد ”نحن لا نقيس مكان الشخص أو أنه قدوة أم لا بشهادته لكن أسلوب المذيعة مستفز والحمد لله أنني لم أكن في مكان فيحان لأنني لم أكن سأتصرف هكذا“.

ونفت الفنانة البحرينية عن نفسها صفة الغرور، منوهة إلى أنها لا تعرف المجاملة لأحد وهذا ما يجعل البعض يتحاشاها، على حد تعبيرها.