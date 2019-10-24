فيديو.. كارمن سليمان تطرح أغنية جديدة

طرح المطربة الشابة كارمن سليمان أغنية جديدة تحمل عنوان "تِفَنَّنْ" باللهجه الخليجة، وذلك عبر قناه الرسمية بموقع اليوتيوب. "تِفَنَّنْ"، من كلمات الشاعر خالد بن سعود الكبير وألحان مقرن القحطاني وتوزيع موسيقي هشام السكران. Advertisements يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.

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