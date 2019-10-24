بالصور.. منذر رياحنه بطل الفيلم الأردني "الزقاق"

بدأ الفنان منذر رياحنه تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد منذ أيام قليلة، وقد كانت بداية التصوير في أحد أشهر الأحياء وسط عمان وأكثرها سكانا وهو جبل النظيف.



ويقوم الفنان منذر ريحانة بدور البطولة في هذا الفيلم، حيث يقوم بدور رجل يسمى عباس، الفيلم من تأليف وإخراج المميز باسم غندور.



والفيلم إنتاج الفيلم فهو إنتاج أردني أوروبي مشترك.



ويضم الفيلم نخبة رائعة من أشهر النجوم العرب، حيث يشارك الفنان منذر رياحنه الفنانة الأردنية نادرة عمران وكذلك الفنانة ميس عبد الهادي من فلسطين و من كندا العراقية بركة رحميني.

