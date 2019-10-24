فيديو.. كريم عز يطرح كليب " دنيا تانية "

طرحت شركة ميوزك تون أغنية جديدة للمطرب الشاب كريم عز بعنوان "دنيا تانية"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ومن جانب اخر تلقي المطرب كريم عز ، الكثير من الإعجاب والإشادة بموهبته وصوته، من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي، " بعدما تسلق لقلوبهم بأغنية " دنيا تانية". الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ومن جانب اخر تلقي المطرب كريم عز ، الكثير من الإعجاب والإشادة بموهبته وصوته، من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي، " بعدما تسلق لقلوبهم بأغنية " دنيا تانية".

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