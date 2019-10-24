مي سليم باطلالة سوداء على الانستجرام

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
وظهرت "سليم" في الصورة بإطلالة سوداء، وعلقمتابع قائلا: "يا جمالو".
يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان فيلم "محمد حسين" ويشاركها البطولةالفنان محمد سعد وهو تأليف شريف عدلي ومن إخراج محمد علي.
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