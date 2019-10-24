نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهرت "سليم" في الصورة بإطلالة سوداء، وعلق متابع قائلا: "يا جمالو". متابع قائلا: "يا جمالو". يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان فيلم "محمد حسين" ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد وهو تأليف شريف عدلي ومن إخراج محمد علي. الفنان محمد سعد وهو تأليف شريف عدلي ومن إخراج محمد علي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم باطلالة سوداء على الانستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.