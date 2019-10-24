تعرف على موعد حفل أنغام الجديد بمركز المنارة

أعلنت إدارة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، موعد حفل أنغام الجديد يوم الخميس 31 أكتوبر، وذلك بعد تأجيله بسبب الأحول الجوية. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجماهير المحبة بجميع محافظات مصر. Advertisements يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية "بخاف أفرح" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. أغنية "بخاف أفرح" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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