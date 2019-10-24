شاهد.. محمد لطفي برفقه مايك تايسون

نشر الفنان محمد لطفي صورة برفقه الفنان العالمي مايك تايسون وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
وعلق "لطفي" علي الصورة قائلا: "صديقي البطل مايك تايسونمن كواليس حملة فرعون".
فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، أحمدهارون، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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