مانون الفرنسية من المتروبوليتان الأمريكية إلى الأوبرا المصرية

تبث دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، أوبرا "مانون" للموسيقار الفرنسى العالمى جول ماسينيه، ضمن عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية التي تنقلها مباشرة إلى المسرح الصغير في السابعة مساء السبت 26 أكتوبر.

يشار إلي أن أوبرا "مانون"، مستلهمة من رواية "الفارس دى جريو ومانون ليسكو" للمؤلف القس انطوان

فرانسوا بريسو، وتدور أحداثها في فرنسا خلال القرن التاسع عشر الفارس الشاب دى جريو، الذى يقع فى حب الفتاة الفتاة مانون ويطلب منها الزواج ويرسل خطاب لوالده ليأذن له بذلك وفى نفس الوقت يقوم بزيارتها كل من ليسكو ابن عمها وصديقه بريتينى الذي يعرض عليها الزواج بدلا من دى جريو فتوافق وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن جول ماسينيه 1842 – 1912 درس في المعهد الموسيقي بباريس، اشتهر بأعماله الأوبراليه التى تمتاز بالحس المسرحي والألحان الشعبية ، كتب 25 أوبرا منها فيرتر - تاييس - دون كيشوت ومانون التى تعد أبرزها كما وضع الكثير من المؤلفات فى مختلف القوالب الكلاسيكية المعروفة.