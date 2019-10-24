كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يسرا كرم لـ الخليج 365 الفني: تجربتي مع المخرج خالد جلال كانت تغيير لمسار بالنسبة لي.. ومحمد فراج ممثل عبقري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الممثلة يسرا كرم، عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المخرج الكبير خالد جلال، وذلك من خلال مسرحية "سينما مصر".

وقالت يسرا كرم، في تصريح خاص لـ الخليج 365 الفني إن تجربة عملها مع المخرج خالد جلال، كانت بمثابة تغيير مسار بالنسبة لها، وذلك لأنها اشتهرت بالأدوار الكوميدية.

ولذلك أراد المخرج خالد جلال، أن تبتعد عن هذا الإطار الكوميدي، وأسند لها دور درامي في مسرحية سينما مصر، وقدمها للجمهور بشكل مختلف.

وأضافت "يسرا" أن التعاون بينهما جاء بعد مشاركتها في مسلسل هربانة منها وكان من تأليفه، وتم التواصل بعد ذلك بينهما.

وأوضحت يسرا كرم أن المخرج خالد جلال صارم في العمل والمواعيد والحضور، فلايسمح لأحد بالغياب عن موعد البروفة، ولكن كل ذلك لمصلحة العمل والممثلين.

وأردفت أن بالرغم من كل ذلك، فهو شخص حنون على المستوى الشخصي، ويتعامل معهم بمشاعر الأب، الذي لايبخل على أبناءه بالنصيحة أو المساعدة، وأيضًا فهو "جواهرجي" يستطيع بنظرة واحدة أن يعرف قدرات الممثل الذي أمامه من مشهد واحد.

واستطردت قائلة: انا فاكرة يوم وفاة والدي، ترك كل شئ وجاء ليساندني في العزاء.

وكشفت أنها تعلمت منه الكثير من الأشياء الإيجابية، مثل التخطيط إلى المستقبل والتروي في اتخاذ القرارات وردود الأفعال، كما تعلمت منه أمور كثيرة في الإخراج.

وتابعت يسرا أنها قد حصلت على دبلومة في الإخراج مؤكدة أنها تخطط لأن يكون هناك أعمال من إخراجها في المستقبل القريب.

وعن رأيها في فيلم الممر، أكدت يسرا أن أي ممثل يحب بلده سيتمنى أن يشارك في هذا العمل العظيم لأنه يحكي عن شرف وفخر كبير وهو انتصارات أكتوبر.

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وكشفت أن من أكثر العوامل التي ساعدت على نجاح الفيلم، هو أن الجمهور اشتاق لهذه النوعية من الأفلام منذ سنوات من طرح أفلام قديمة تعرض كل عام مثل الرصاصة لاتزال في جيبي والطريق إلى إيلات.

وعن أكثر الشخصيات التي أثرت فيها خلال أحداث الفيلم، شخصية الفنان محمد فراج والتي وصفته بالممثل العبقري، وأيضًا الفنانة هند صبري لأن أدائها بسيط وجميل ومعبر ويدخل إلى القلب وأثرت في الجمهور بشكل كبير.

وأما عن تحضيراتها الفنية المقبلة، قالت يسرا إنها حاليًا في حالة تفرغ تام للعرض المسرحي سينما مصر، وستنتظر بعد انتهاء العرض أن تجد الدور المناسب لها ويكون مختلف عما قدمته من قبل.

واختتمت قائلة: أحب أن أجسد الأدوار التي تتضمن تركيبة نفسية، فأنا أحب هذه النوعية من الأدوار.



معلومات عن المخرج خالد جلال

جدير بالذكر أن المخرج خالد جلال من مواليد 3 نوفمبر لعام 1963، بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة.

نبذة عن المخرج خالد جلال



وقام بعدها بانشاء فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلالها عروض كثيرة بعضها من تأليفه، وأثرى المسرح بأعماله المميزة.

تعاون يسرا كرم مع بيومي فؤاد

يشار إلى أن يسرا كرم قد تعاونت مع النجم الكوميدي بيومي فؤاد، أكثر من مرة في بيومي أفندي وكابتن أنوش وتياترو مصر وحققت نجاحا كبيرا.

مشاركة يسرا كرم في مسلسل هربانة منها



كما شاركت أيضًا في مسلسل هربانة منها، وهو مسلسل يتناول عددا من القضايا الإجتماعية والزوجية في حلقات منفصلة، يتم تقديمها بشكل كوميدي، بطولة: ياسمين عبدالعزيزو مصطفى خاطر وانتصار وبدرية طلبة ومحمد محمود ومها أبوعوف وصلاح عبدالله وفادية عبدالغني ويسرا كرم، ومن تأليف خالد جلال، وإخراج معتز التوني.

