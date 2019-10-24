أحمد فهمي يتّجه للإغراء وينشر صورته في حوض الاستحمام

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الممثل المصري أحمد فهمي صورة طريفة على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام” أثارت الجدل بين متابعيه، حيث يظهر فيها وهو جالس داخل حوض الاستحمام ويغطي جسده الصابون، وعلق عليها ممازحا: “بفكر اتجه للإغراء”.
من جهة أخرى، يحضر أحمد فهمي مسلسل جديد لشهر رمضان 2020 يحمل اسم “تيمون وبومبا” إلى جانب أكرم حسني الذي يتعاون معه لأول مرة وبيومي فؤاد.
ومن المقرر أن يتم البدء في تصوير المسلسل خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل على أن يكون جاهزا للعرض مع حلول الشهر الفضيل.
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