نجمة “ذا فويس” تتخلّى عن الحجاب وتعلّق: “ما رح يمشي بالفن”!

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت إحدى المتسابقات في برنامج “ذا فويس” بنسخته العربية عن تخليها عن الحجاب في قرار كان مفاجئًا للجمهور، حيث ظهرت السورية بتول بني والتي شاركت في موسم البرنامج لعام 2018 دون حجاب من خلال طرحها لأحدث أغنية لها “يا ناجح”.

وخلال لقاء صحفي مصوّر معها، صرّحت بتول بني أن لا دخل لخلع الحجاب بشخصيتها وأكدت أنه لم يتغير فيها أي شيء، وأضافت: “موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي..وراح كون عكس التيار”.

وعن ردة فعلها تجاه الانتقادات والمضايقات التي من الممكن أن تتعرض لها عقب قرارها بخلع الحجاب، علقت قائلة: “أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء”.