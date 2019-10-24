- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت إحدى المتسابقات في برنامج “ذا فويس” بنسخته العربية عن تخليها عن الحجاب في قرار كان مفاجئًا للجمهور، حيث ظهرت السورية بتول بني والتي شاركت في موسم البرنامج لعام 2018 دون حجاب من خلال طرحها لأحدث أغنية لها “يا ناجح”.
وخلال لقاء صحفي مصوّر معها، صرّحت بتول بني أن لا دخل لخلع الحجاب بشخصيتها وأكدت أنه لم يتغير فيها أي شيء، وأضافت: “موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي..وراح كون عكس التيار”.
وعن ردة فعلها تجاه الانتقادات والمضايقات التي من الممكن أن تتعرض لها عقب قرارها بخلع الحجاب، علقت قائلة: “أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء”.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة “ذا فويس” تتخلّى عن الحجاب وتعلّق: “ما رح يمشي بالفن”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.