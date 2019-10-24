أحمد بدير: "الزيني بركات" نقطة تحول.. ويوسف شاهين تفاءل بي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل المصري أحمد بدير، إن مشاركته في مسلسل "الزيني بركات" كانت نقلة كبيرة في حياته الفنية، مؤكدًا أن المخرج الكبير الراحل يحيى العلمي أعاد اكتشافه بمنحه فرصة تقديم هذا الدور.

وأضاف "بدير"، لـ"العين الإخبارية": "كنت أقدم أدواراً كوميدية، وفوجئت بترشيحي من جانب يحيى العلمي لأداء شخصية تراجيدية مركبة، وكان ذلك تحديا كبيرا لم أتخيله، وحقق الدور نجاحاً كبيراً".

وأكد "بدير:" نجاحي في (الزيني بركات) منح المخرجين ثقة كبيرة في قدرتي على أداء أدوار مختلفة".

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وتحدث "بدير" عن المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي قدم معه العديد من الأعمال، قائلًا إنه "عبقري ومدرسة متفردة في الإخراج"، وكان يتفاءل به.

وقال "بدير" إنه قدم مع "شاهين" مشهداً واحداً في فيلم "العصفور"، ثم مشهدين في "عودة الابن الضال"، ثم 3 مشاهد في "إسكندرية ليه"، وهكذا حتى قدم بطولة مشتركة في فيلم "سكوت هنصور".

ونفى "بدير" ما تردد عن قيام "شاهين" بفرض طريقته الخاصة في الأداء على الممثلين، مؤكداً أنه كان يشرح الدور، ويسعى لإدخال الممثل في الحالة العامة للشخصية، لكنه لا يفرض أسلوباً معيناً.