فرح الهادي تهدد بطرد زوجها و"شلع شنبه".. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة الكويتية فرح الهادي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي في فيديو خلال تصويره عملًا فنيًا يؤدي فيه دور العريس.

ومن خلال الحوار الذي دار بين الفنانة فرح الهادي وزوجها تبين أنه يؤدي دور عريس وأن الدور قد نال إعجابه ليكشف لزوجته عن رغبته بالزواج مرة أخرى، ومشيرًا أن "الشرع حلل له أربع زوجات".

وأظهر مقطع الفيديو الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي انفعال فرح الهادي على زوجها عقيل بشدة، و قالت له إنها ستطرده من المنزل لحديثه وإنها "ستشلع" شنبه إن فعلها وتتخلى عنه.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها فرح الهادي عن غيرتها على زوجها؛ فقد صرحت بذلك عبر حسابها الخاص على "سناب شات" أكثر من مرة.

كما أظهر مقطع فيديو سابق النجمة الكويتية عندما قامت بدفع زوجها بشكل تلقائي بسبب شعورها بالغيرة أثناء تواجدهما في كواليس إحدى جلسات التصوير عندما اقتربت إحدى المعجبات من الرئيسي وقالت له : "والله في أكيت؟ عقيل في منك نسخ بالسوق".