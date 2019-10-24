شكرا لقرائتكم هذا ما قاله النجوم عن احتفالية البوليفارد المبهرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاعل نجوم الوسط الفني في العالم العربي مع فعاليات افتتاح موسم الرياض الأكبر بالمنطقة، الذي شهده موقع البوليفارد شمال العاصمة مساء الخميس.

وأشاد الفنانون بالخطوات المذهلة والكبيرة التي تعيشها المملكة في صناعة الترفيه لتكون وجهة عالمية في ذلك، حيث علق القيصر كاظم الساهر على مقطع فيديو للافتتاح قائلاً: "ألف مبروك هذا الإنجاز الرائع والمبهر. بالتوفيق والنجاح ونراكم قريباً بالرياض إن شاء الله".

في حين قال النجم ماجد المهندس: "فعلا شيء مبهر ورائع مجهود كبير شكرا لهيئة الترفيه وعلى رأسهم معالي المستشار ‎#تركي_آل_الشيخ".

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أما النجمة أصالة نصري التي تملك دائماً حضوراً مبهراً وكلمات معبرة فقد قالت: "الرياض تسمو وتحلو بجهود تنظر إلى الأمام، بعقول بدأت ممّا في أرقى الدّول وصلوا، الرّياضُ فيها كلّ ما تتمنّاه، برقيّ وعدل وصل حتّى أمتعوا وارتقوا بذوق كلّ ضيف ومقيم ومواطن، الرّياض تُشيّدُ منّ جديد، بخطى واثقة وقلوب طيبة واستقبال دافئ".

من جهته قال النجم محمد هنيدي الذي يعرض في العاصمة السعودية الرياض مسرحية "أيام في الساحل: "من فترة كان بيتكلم محللون على التنظيم المبهر لعروض المصارعة في السعودية، البوليفارد النهارده تخطى أي توقعات كان ممكن نتخيلها في يوم من الأيام وكل ده حصل في أيام، إنجاز خيالي ومبهر ومبروك للسعودية".

وتجاوز حضور حفل افتتاح فعاليات الرياض 600 ألف شخص، في رقم قياسي تشهده الفعاليات لأول مرة، كما يضم موقع البوليفارد أكثر من 50 متجرا محليا وعالميا ومسارح فنية، وكذلك سينما مفتوحة وعروض النافورة الراقصة.