عمرو عابد وأمير عيد يحضران العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد"

حضر النجم عمرو عابد امس العرض الخاص لفيلمه ” لما بنتولد” بصحبه أبطال الفيلم إبتهال الصريطي، محمد حاتم، أمير عيد، بسنت شوقي والمخرج تامر عزت.

والفيلم طرح في جميع دور العرض المصرية ابتداء من أمس الأربعاء 23 أكتوبر، كما سيسافر عمرو عابد إلى تونس ليحضر مشاركه الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته ال30.

وحضر العرض الخاص أصدقاء الفنان عمرو عابد ليشاركوه الاحتفال بعرض الفيلم ومنهم كريم قاسم، محمود الليثي، هاني عادل، صدقي شاكر، محمود صيام



ويقوم عمرو عابد في فيلم “لما بنتولد” بدور “أمين” وهو مدرب جيم متزوج حديثاً ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك”.

ويتناول فيلم “لما بنتولد” قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حبشاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك الفنان عمرو عابد البطولة كلا من إبتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس.

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ومؤخرا شارك فيلم ” لما بنتولد” في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي كما شارك عمرو عابد في فيلم دماغ الشيطان والذي لم يحدد موعد اطلاقه بعد، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ

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