لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث جلسات تصويرها

شاركت النجمة لقاء الخميسي متابعيها بمجموعة من الصور، لأحدث جلسات تصويرها التي خضعت لها مؤخرًا، بعدسة مصور المشاهير أحمد عبدالتواب، خلال قضاءها إجازتها الصيفية في مدينة الجونة، والتي ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

وظهرت "لقاء" في الصور التي شاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وهي ترتدي قميص أبيض اللون، بطريقة مبتكرة حيث ارتدت كتف واحد، مما أعطاها مظهر جذاب، وجيبة من الطراش المنفوش كحلية اللون، وتصفيفة شعر قصير صيفية، وماكياج متناسق مع إطلالتها الجذابة.

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