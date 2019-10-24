نجوم لبنان ينتقدون خطاب رئيس البلاد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: هاجم الفنانون اللبنانيون خطاب رئيس بلادهم الذي أغاظ المعتصمين في الشوارع برفضهم لمضمونه. حيث انتقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين في اليوم الثامن من الاحتجاجات الشعبية التي توزعت بين المناطق اللبنانية. وغرّت معبّرة عن غضبها بتغريدةٍ نشرتها عبر "تويتر". وكتبت: "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر".

وشدد الممثل بديع أبو شقرا في تغريدته على أن "هذه السلطة العاجزة ليست قادرة على الإصلاح، وأي شخص ينَصِّب نفسه مندوب عن الثّورة هو خائن للشّعب اللبناني".





راغب علامة غريّ برده على خطاب الرئيس مشيراً إلى أن "الشعب بحاجة الى إجراءات سريعة مش كلام ووعود! الوعود صار لها من سنة 1992 ما غابت... ولا مرة طبقتوا سطر من البيان الوزاري ولا حتى كلمة من اللي وعدتونا فيه. شبعنا حكي".