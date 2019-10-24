شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تحتفل بالهالوين بجلسة تصوير مرعبة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة السورية نسرين طافش بالهالوين من خلال جلسة تصوير جديدة تتناسب مع أجواء الهالوين الذى يتم الاحتفال به هذه الأيام، ونشرت الصور وفيديوهات من جلسة التصوير على حسابها بموقع "انستجرام" معلقة :"شو اكتر فلم رعب حلفتو يمين بعدو ما تشوفو افلام رعب".



نسرين طافش

وتسعد نسرين خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى فيلم مصرى جديد تخوض به ثانى تجاربها فى السينما المصرية بعد تقديمها فيلم "نادى الرجال السرى" تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف وتم عرضه يوم 23 يناير الماضى.

يشار إلى أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "مقامات العشق" بمشاركة نخبة من النجوم العرب منهم نادين خوري، ومصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وجهاد سعد، وسارة فرح، ومحمد حداقي، ومحمد حمادة، ويوسف الخال.. وآخرين، والعمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتأليف الكاتب محمد البطوش”، والعمل مأخوذ عن سيرة محيي الدين بن عربي.

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نشرين طافش



نشرين طافش تحتفل بالهالوين



نشرين طافش



نشرين طافش تحتفل بالهالوين