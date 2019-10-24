طرد عارضة أزياء سورية من لبنان بسبب قمر اللبنانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت عارضة الأزياء السورية إنجي خوري، أنه بعد التحقيقات التي خضعت لها مؤخرًا بسبب اتهامها للفنانة اللبنانية قمر بإختطافها هي والفنان آدم، تم إلغاء إقامتها بلبنان.

وقالت في فيديو قامت بنشره عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”، إنه تم إعطائها مهلة 20 يومًا لمغادرة لبنان بعد إلغاء إقامتها.

وأكدت في الفيديو أنها ليس لها أي بيت أو أقارب في بلدها كما أنها لا تمتلك أي أموال وكانت تعيش برفقة صديقة لها.

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إنجي خوري، كانت قد اتهمت الفنان اللبناني آدم، بخطفها ليومين في منطفة صبرا وتعنيفها على يد 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة الفنانة قمر، وقد أوضحت أنها كانت في الماضي تنظف له منزله وقت كانت قدمه مكسورة، وأسفت لمثل هذه الفعلة التي جعلتها تشعر بالصدمة، وقالت إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضده وضد قمر عبر وكيلها القانوني في لبنان.

وكشفت إنجي عن مناطق حساسة من جسدها حتى تكشف عن أثار التعذيب والتي أثارت بها حفيظة متابعيها، وحصل الفيديو على العديد من الانتقادات خاصة لما يحتويه من جرأة زائدة واتهمها البعض بتعمد تعرية صدرها في الفيديو.

كما شكك البعض في الحادث وذلك بسبب عدم اهتمام الفنان آدم لطليقته الفنانة قمر، كما تدعي، والدليل على ذلك انفصالهما وعدم وجود أي علاقة بينهما.

في الوقت نفسه ردت الفنانة قمر اللبنانية، على اتهام إنجي خوري لها بالتحريض على اختطافها، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” قالت فيه: “لكل أعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي”.