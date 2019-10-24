كيف يجسد محمد سعد دوره في “علاء الدين”؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يجري الفنان محمد سعد بروفات يومية لمسرحية “علاء الدين”، للمخرج مجدي الهواري، على مسرح “كايرو شو” في القاهرة، استعداداً لعرضها في موسم الرياض الترفيهي في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وكشف مصدر من داخل فريق العمل، أن سعد سيستعين بشخصيتي “اللمبي” و”أطاطا”، في تجسيده لدور “مارد المصباح” في المسرحية، لإضفاء طابعٍ كوميدي على الشخصية، التي يعوّل عليها كثيراً في تحقيق نقلةٍ فنيةٍ له.

وأضاف المصدر، أن “المخرج يُكثّف من البروفات اليومية، استجابةً لرغبة الفنان أحمد عز، باعتبارها أولى تجاربه في عالم المسرح، والتي يسعى إلى تحقيق النجاح فيها.

وكان سعد اعتذر عن المسرحية لأسباب غير معلنة خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه تراجع عن اعتذاره بعد محاولاتٍ كثيرة معه من جانب الهواري وعز.

ويشارك في بطولة “علاء الدين” تارا عماد، هشام اسماعيل وسامي مغاوري.