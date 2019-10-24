"ريسيفر" جائزة لاعب الشهر في الدوري التنزاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل عثمان ميراجي مهاجم فريق سيمبا التنزاني على "ريسيفر" واشتراك لمجموعة قنوات "عزام تي في" الناقلة لبطولات الفرق التنزانية، كجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وتم تكريم ميراجي قبل مواجهة فريقه أمام عزام بالدوري التنزاني التي انتهت بفوز سيمبا بهدف دون رد سجله المهاجم الرواندي ميدي كاجيري. ويحتل سيمبا صدارة ترتيب الدوري التنزاني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق عزام في المركز السادس برصيد 9 نقاط. وتشهد دائما الملاعب الأفريقية وقائع طريفة خلال تكريم اللاعبين، حيث سبق أن أصر أحد المشجعين على النزول إلى أرض الملعب من أجل تقديم هدية إلى حسن كاجوك لاعب فريق بيج بولتس، وكانت عبارة عن دجاجة حية، تكريما له على المجهود الذي بذله خلال المباراة، وإسهامه في تحقيق فوز كبير لفريقه أمام كارونجا يونايتد بالدوري المالاوي خلال شهر يوليو/تموز الماضي.



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