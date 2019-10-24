فيديو.. القدر يمنح الهلال السعودي فرصة الانتقام من أوراوا الياباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدى القدر فريق الهلال السعودي فرصة للانتقام من أوراوا ريد دياموندز الياباني بمواجهته في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.
ويقام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراو، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.
وجاء ذلك بعدما تأهل الفريق الياباني على حساب جوانجزو إيفرجراند الصيني، بالفوز عليه (3-0) في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي.
في المقابل تأهل الهلال على حساب السد، بالفوز عليه في مجموع مباراتي نصف النهائي بنتيجة 6-5.
وستكون هذه المرة هي الثانية التي يلتقي فيها الهلال مع أوراوا بنهائي دوري أبطال آسيا بعد نسخة 2017.
"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي كيف سنحت الفرصة للهلال للانتقام من أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
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