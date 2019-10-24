كارمن سليمان تفاجئ جمهورها.. وتتألق بالخليجي

بعد ان شوّقت جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، طرحت الفنانة المصرية كارمن سليمان اغنيتها الجديدة بعنوان “تفنن” على قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب.

الاغنية جاءت باللهجة الخليجية، من كلمات خالد بن سعود الكبير، الحان مقرن القحطاني وتوزيع هشام السكران. وقد لاقت الاغنية نجاحًا كبيرًا حيث حصدت حتى كتابة هذه الاسطر اكثر من ١٢ الف مشاهدة، في اقل من ٢٤ ساعة.

هذا وقد نشرت كارمن مقطعا من اغنيتها على حسابها عبر موقع انستغرام داعية جمهورها والمتابعين للاستماع اليها كاملة عبر يوتيوب وبالتالي اعطاء رأيهم بهذا العمل الجديد، لتأتي الآراء ايجابية حيث علّق المتابعون على منشور كارمن معبّرين عن اعجابهم بهذه الاغنية وخصوصا ان كارمن تغني لأول مرة اللهجة الخليجية حيث قدّمت الاغنية باتقان واحتراف، طالبين منها المزيد من الاغنيات وبكافة اللهجات.

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نذكر أن كارمن تعمل على ألبوم خليجي انتهت من تسجيل خمس اغنيات منه. أيضاً تعمل على عدة اغنيات مصرية.

وكانت كارمن قد طرحت مؤخراً ميني ألبوم ديني حيث لاقى العمل اصداءً ايجابية.

كما شاركت في شهر رمضان من خلال وضع صوتها على تتر مسلسل “حكايتي” والذي حمل عنوان “سطور حكايتي”.