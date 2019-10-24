اغنية "كل السماء" لماجد المهندس تحقق 200 ألف مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "كل السماء" للمطرب العراقي ماجد المهندس، من 200 ألف مشاهدة 48 ساعة، من طرحها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



اغنية "كل السماء".. من كلمات فهد، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد.



يذكر أن آخر أغاني ماجد المهندس "كيف المسا"، وحصد فيديو الأغنية على نسبة مشاهدة عالية، لتصل نحو 2 مشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات الشاعرة الإماراتية "جنان"، ومن ألحان "وليد الشامي"، وتوزيع "زيد نديم". قد يهمك ايضاً: ماجد المهندس يُعلن تعاطفه مع العراق بعد مظاهرات بغداد عبر مواقع التواصل ماجد المهندس يجرى هربا من معجباته بعد إحيائه حفلا في السعودية

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