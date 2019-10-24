كارمن سليمان تطرح أغنية "تِفنن" باللهجة الخليجية عبر اليوتيوب

طرح المطربة كارمن سليمان، أحدث أغانيها الفنية "تِفَنَّنْ" وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير"اليوتيوب" .
يشار إلي أن "تِفَنَّنْ"، هي اغنية جديد لكارمن سليمان باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر خالد بن سعود الكبير وألحان مقرن القحطاني وتوزيع هشام السكران و تريات تامر غنيم وغيتار شريف فهمي، مكس وماستر جاسم محمد، وسجلتها في استوديوهات سيشن مصر والإشراف العالم لزوجها الملحن مصطفى جاد.
وتقول كلماتها :"تِفَنّن في عنا روحي تفنن...تراك بحل لو تقضي عليها غرامك في دواخلها تمكن ...وراحت لك وأنا ما عاد أبيها".
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